Jak Romové (ne)hrají fotbal

Rozhovor s dokumentaristy

Co se divák z dokumentu dozví o českém fotbale a romských fotbalistech?

Rozálie Kohoutová: Dozvídáme se, že jsou úplně stejní jako ti jejich čeští spoluhráči. To je na tom to krásné a doufám, že film obnažuje absurditu celé té kauzy.

Musíme připomenout trochu ten příběh. V Děčíně vznikl fotbalový tým, ale převážně romský. Jak k tomu došlo?

Tomáš Bojar: Romský fotbal má v Děčíně tradici, tuším, už od roku 1964, kdy Ladislav Horváth, jeden z mála romských fotbalistů, který to svého času dotáhl i do reprezentačního mužstva, tam vybudoval fotbalový tým. Chtěl se zaměřovat na výchovu mládeže a působit i v oblastní soutěži. V podstatě od té doby, s nějakými přestávkami, tam ten tým existuje. Ale rozhodně se nedá říct, že by v něm vládla segregace. Pro kohokoli, ať už je bílý, žlutý nebo jakékoli jiné barvy, jsou tam dveře otevřené.

Uvedli jste příběh jako idylku: Romové mají svého předchůdce, který je slavný, a hrají fotbal stejně jako bílí… Ale ten film idylka není.

Rozálie Kohoutová: Až přibližně před třemi lety došlo k incidentu, kdy se bývalý romský tým porval na hřišti s jiným týmem. Je nutno říct, že k takovýmto incidentům ve vesnické fotbalové lize dochází velmi často. Nicméně tým FC Roma dostal zákaz. Když se trenér Pavel Horváth vrátil z Anglie, rozhodl se, že tým opět postaví na nohy, ale v okamžiku, kdy to udělal, vznikla petice ostatních týmů, že ony s FC Roma hrát nebudou. Důvodů byla spousta. Jedním z nich například dotace z města Děčín.

Nutno říct, že tyto dotace dostali na dětský tým. Poté, co jsme situaci šest měsíců pozorovali a zkoumali důvody petice, musím za sebe říct, že mi nepřišly úplně opodstatněné.