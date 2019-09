Malíř Lindauer se vrátil do Plzně. Jeho duši doprovází Maorové

Ve svém novém domově se Lindauer zavedl jako vynikající malíř původního, maorského etnika. „Nebylo to úplně jednoduché,“ podotkl ředitel Západočeské galerie Roman Musil. „Maorové, jako jiné přírodní národy, měli obavu z toho, že v momentě, kdy je někdo bude portrétovat, přijdou o duši. Nicméně Lindauer si je získal. Podařilo se mu do maleb dostat něco z aury portrétovaných maorských předáků. Při prvním vystavení obrazů si prý někteří Maorové s nimi chtěli třít nosy, protože byli zmateni, jestli to nejsou živé bytosti.“