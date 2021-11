Kvůli sporu o javorové listí skončil Chlumec nad Cidlinou v exekuci

Popkovi tvrdí, že radnice listí z javorů v městské aleji, které padá na jejich zahradu, uklízí špatně. Spolumajitel zahrady Oldřich Popek nyní rozhor poskytnout nechtěl, dříve ale řekl, že je listí obtěžuje celoročně. „Stromy přesahují nad náš pozemek, proč bychom my měli uklízet binec, který padá z městských stromů,“ vyjádřil se před měsícem.

„Nejen že je to pro město ostuda. Když půjdu do katastru a přečtu si, že je město v exekuci, tak mu samozřejmě nepošlu zboží a nebudu jen doufat, že mi možná přijdou peníze,“ vysvětluje tajemník městského úřadu Chlumce nad Cidlinou Pavel Školník.

Město letos uklízelo už počtvrté

Radnice zahradu Popkových povinně uklízela letos čtyřikrát. Zaměstnanci listí přebírali. To z městských javorů zametli, to ze soukromého ořechu zůstalo ležet. Další termíny úklidu jsou na konci listopadu a v polovině března. Rozsudek to nařizuje.

„Radnice budou kácet stromy, aby se vyhnuly soudním procesům, a budou se bát vysazovat nové stromy v blízkosti pozemků, tudíž ubyde stromů ve městě,“ myslí si ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Ondřej Fejt. Za Chlumec nad Cidlinou se ve sporu postavil také Svaz měst a obcí.

„Lidé se zase začnou kvůli stromům nenávidět. Stromy za to nemohou. Toto je absurdum, já jsem snad větší za čtyřiadvacetiletou kariéru starosty nezažil,“ stěžuje si Uchytil.