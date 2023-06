Za vysokou inflaci může neúčinnost politiky ČNB, soudí ekonomové Horská, Matesová i Hampl

Centrální banka je málo aktivistická, tvrdí Horská

Zmínila také, že pokud bude někdo například letos v červenci slavit, že meziroční inflace v Česku klesne pod deset procent, tak to bude velmi „smutná party“. Slavit by se mělo až když bude růst cen u dvou procent. „Podle naší prognózy se tam nedostaneme zřejmě ani v horizontu roku a půl.“ Dodala, že se tak může stát třeba až v roce 2026. Upozornila na inflační tlaky, které tady byly už před covidem a nyní se kumulují. Konkrétně zmínila například situaci na trhu práce.

Centrální banku považuje Horská za málo aktivistickou. Ona sama by byla příznivkyní rychlého zvedání sazeb, ale také pak jejich rychlého snižování. Trh by tak dostal signál, že banka udělá vše pro to, aby inflace klesla ke stanovenému cíli, tedy ke dvou procentům. V dubnu byla inflace 12,7 procenta.