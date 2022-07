Ceny domů a bytů v Česku stouply za první kvartál o čtvrtinu, nejvíce v Unii

🏘️💰When comparing Q1 2022 with 2010, highest increases in house prices in:

🇪🇪Estonia (+174%)

🇭🇺Hungary (+152%)

🇱🇺Luxembourg (+131%)



For rents, highest increases in:

🇪🇪Estonia (+177%)

🇱🇹Lithuania (+127%)

🇮🇪Ireland (+77%)

👉https://t.co/Uev6el6eij pic.twitter.com/emFJio2QVJ