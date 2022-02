Testovat budeme dobrovolně dál, říkají některé firmy

Pravidelné plošné testování zavedla mladoboleslavská Škodovka v minulém roce na jaře. Nyní ponechá testování zaměstnanců dobrovolné. „Budou se moci na pracovišti otestovat, následně dostanou testy k dispozici i domů,“ sdělila mluvčí firmy Martina Špittová.

Skupina ČEZ testovala některé zaměstnance už před zavedením plošné povinnosti ve firmách. Nyní připravuje seznam provozů, kde se bude dobrovolně v testování pokračovat. „Zejména se to bude týkat kritických provozů jako jsou jaderné elektrárny, teplárny, trading, ale třeba i zákaznických center,“ řekla mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Samotesty budou k dispozici i pracovníkům společnosti Orlen Unipetrol. „V plošném testování pokračovat nebudeme, zaměstnanci se ale budou moci otestovat z preventivních důvodů, v případě podezření na nákazu nebo například po návratu z dovolené,“ popsal mluvčí firmy Pavel Kaidl.

Povinné testování ponechá například pražská společnost ComAp, která vyrábí řídicí jednotky. Firma bude testovat každý den, zatím do konce března. „Naši zaměstnanci to vítají. V dohledné době plánujeme částečný návrat do kanceláří těch, kteří dosud pracovali z domova,“ sdělila ředitelka personálního oddělení Jitka Smith.

Home-office i zákaz návštěv

Všechny oslovené společnosti i nadále počítají s tím, že se jejich pracovníci nebudou v plném počtu vracet do kanceláří. Z domova budou nadále pracovat například administrativní zaměstnanci Skupiny ČEZ. A ani další opatření společnost neopouští. „Bude dál platit i zákaz externích návštěv a omezení služebních cest,“ vysvětlila mluvčí Alice Horáková.

Home-office budou mít nadále i zaměstnanci operátora T-Mobile. „Pokračujeme v práci z domova u kolegů, kterým to povaha jejich profese dovoluje. Obsazenost hlavních budov se nyní v průměru pohybuje okolo dvaceti procent,“ sdělila mluvčí společnosti Zuzana Svobodová.