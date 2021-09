O zboží prodávané pod značkou obchodních řetězců je velký zájem, přibývá ho

Co zákazníky láká na privátních značkách obchodních řetězců, je vcelku zřejmé. „Je levnější,“ konstatovala zákaznice Jana Jeřábková, která výrobky se značkou obchodu, kam přišla nakoupit, vyhledává.

Mluvčí skupiny Ahold Jiří Mareček ale odmítl, že by se řetězce se svými značkami přespříliš podbízely. „Zatímco dříve to byli takoví cenoví bojovníci, dnes už to není o tom, že by to byly značky v levném cenovém segmentu,“ míní.

Podle mluvčího Tesca Václava Koukolíčka je v obchodech řetězce nejvyšší podíl výrobků pod vlastní značkou v kategorii ovoce a zeleniny. Velký zájem je o výrobky s privátní značkou v kategoriích zdravé výživy, ale i náhražek masa nebo salátů. Nejmenší zájem mají lidé o pivo se značkou obchodu. „Privátní značku nabízíme, ale není o ni velký zájem. Jednoznačně preferují zavedené značky,“ připustil Koukolíček.