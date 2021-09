Soud podpořil vývojáře her ve sporu s Applem kvůli platebnímu systému

Americký soud nařídil společnosti Apple, aby odstranila část omezení ve svém obchodě s aplikacemi App Store v rámci sporu mezi výrobcem iPhonů a vývojářem her Epic Games. Rozhodnutí ohrožuje jeden z největších příjmů Applu a mohlo by vývojářům aplikací ušetřit miliardy dolarů, upozornila agentura AP. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová však současně uvedla, že nezjistila, že by Apple měl monopol na dílčím trhu mobilních herních transakcí.