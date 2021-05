Blíží se termín pro podání daňového přiznání v papírové podobě, elektronicky lze i později

Právě ti, kteří se přihlásili k paušální dani, musejí podávat daňové přiznání letos naposledy. V tištěné podobě do pondělí. Ve stejný den musí být na účtu finačního úřadu připsaná také zaplacená daň. „Protože neočekáváme žádné fronty před finančními úřady, tak i úřední hodiny zůstanou klasické tak, jak je lidé znají,“ upřesnila mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.

Ti, kteří odevzdat papírové daňové přiznání do pondělí na finanční úřad nestihnou, ho mohou odeslat bez sankcí ještě elektronicky, a to až do 1. června. Možností je hned několik.

Pro elektronické podání se rozhodl třeba grafik David. „Vždycky to podávám elektronicky přes portál občana, protože to je mnohem pohodlnější,“ vysvětluje.

Další možností je poslat přiznání rovnou přes datovou schránku nebo přes portál Moje daně. Podle Mašátové spuštění on-line finančního úřadu povede k tomu, že lidé zřejmě časem budou daleko více preferovat elektronické podání a že papírová forma pomalu upadne v zapomnění.

Přihlásit se k daním lze i přes bankovní identitu

Do portálu Moje daně je možné se přihlásit prostřednictvím datové schránky, občanky s čipem nebo také letos spuštěnou bankovní identitou. Tu už zákazníkům nabízí pět tuzemských bank. „Jak jsou klienti zvyklí se přihlašovat do svého internetového bankovnictví, tak tímhle velmi jednoduchým způsobem se budou přihlašovat i na zmíněné portály,“ přiblížila postup výkonná ředitelka České bankovní asociace Monika Zahálková.

Bankovní identitu mohou lidé využít i k další komunikaci se státní správou nebo jako přihlášení do on-line sčítání lidu do 11. května.