Státní podnik Čepro hlásí rekordní zisk, pandemii navzdory

Firma uvádí, že nákup komodit provádí v silně konkurenčním prostředí volného trhu a za co nejnižší cenu. Pokud by se společnost i při nákupu obchodního zboží dobrovolně držela pouze v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, byl by hospodářský výsledek nižší o stovky milionů korun, tvrdí Čepro.

„Společnosti se podařilo efektivně využít výkyvů cen komodit na světových trzích a své pozice vhodným způsobem zajistit. Tento pro nás pozitivní vývoj se pak v kombinaci s efektivním nákupem komodit od dodavatelů dále znásobil,“ popisuje generální ředitel firmy Jan Duspěva.