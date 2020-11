Vítězové aukce 5G mají nyní měsíc na dohodu o kmitočtech

Operátoři, kteří získali v aukci minulý týden kmitočtové bloky pro sítě 5G, mají nyní měsíc na to, aby se mezi sebou dohodli na faktickém rozdělení spektra. Pokud by se nedohodli, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) frekvence rozdělí na základě losu. Frekvence i přes rychlý konec aukce budou přiděleny pravděpodobně až na začátku příštího roku. Vyplývá to z informací úřadu.