Osobních aut na silnicích výrazně ubylo. Naopak kamiony mají napilno, i díky automobilkám

Data od silničářů to potvrzují. Čidla na dálnicích zaznamenávají v pracovní dny asi o 15 až 17 procent aut méně než před rokem, v neděli dokonce o 30 až 40 procent. Provoz na některých hraničních přechodech je poloviční.

Data ukazují, že relativně méně se změnil provoz na okrajích aglomerací Prahy, Brna nebo Ostravy a Podkrušnohoří. Naopak daleko větší proměna se odehrála na dálnicích, na tranzitních tazích.

„Ten pokles je především, nebo prakticky výhradně v provozu osobních vozů. Z čehož vyplývá, že evidentně zabírají opatření, která přijímá vláda,“ řekl k tomu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Detailnější data přitom ještě v říjnu ukazovala jen mírný pokles dopravy, výrazně menší než na jaře. Vláda s tím tehdy moc spokojena nebyla.

Podle silničářů se to ale v posledních dvou týdnech výrazně změnilo. A je tu ještě jeden rozdíl oproti jaru: zatímco tehdy čelili kamionoví dopravci až 40procentnímu propadu zakázek, nyní je kamionů na silnicích ještě víc než kdy dřív.

„Je to o jednotky procent, ale je to znát. Může to být kvůli tomu, že automobilky dohánějí výrobu, ale také kvůli obavám z dopadu brexitu a předzásobování,“ uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Paradoxem je, že na jaře chtěli dopravci daňové úlevy a kompenzace, zatímco řidiči se báli o práci. Teď jich je zase nedostatek. Navíc získat potřebný výcvik a všechny průkazy je v době koronaviru daleko obtížnější než dříve.