Oddlužení by mohlo místo pěti let trvat tři roky, schválila vláda. Její návrh posoudí parlament

Ministerstvo v předkládací zprávě uvedlo, že zkrácení délky doby oddlužení z pěti na tři roky je klíčovým prvkem novely. „Osvobození od placení dluhů zároveň není podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. Toto nové oddlužení se přitom navrhuje přijmout pro všechny fyzické osoby bez rozdílu, zda jde o podnikatele či spotřebitele,“ uvedl úřad.

Nové pravidlo podle ministerstva zdůrazňuje princip rovnosti v přístupu k druhé šanci podle evropské legislativy. „Diskriminace na základě typu výdělečné činnosti či původu dluhů je v dnešní době již překonaná, když historický vývoj právní úpravy ukázal, že odlišování nemá své opodstatnění,“ vysvětlilo ministerstvo.

Od letošního dubna se zpřístupnilo pětileté oddlužení všem fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli mají dluhy z podnikání. Zkrácené tříleté oddlužení je vyhrazeno vybraným kategoriím zranitelných osob, kterými jsou například starobní důchodci. V případě schválení novely podle ministerstva neutrpí práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Změna také u exekučních srážek

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. „Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení,“ uvedlo ministerstvo.

Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.