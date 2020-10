Zásob ochranných pomůcek je dost, v březnu jich bylo třicet tisíc, teď šedesát milionů, uvedl Švagr

„Situace je opravdu diametrálně odlišná, než byla na jaře. Tehdy jsem tady v březnu stál a konstatoval jsem, že ve správě hmotných rezerv je dohromady třicet tisíc kusů ochranných pomůcek, teď v tuhle chvíli jich máme na skladě, ať už v Sedlčanech nebo v Olomouci nebo v policejním skladu v Opočínku zhruba kolem šedesáti milionů kusů různého mixu a samozřejmě jsou vysoutěžené další zakázky, takže průběžně se budou sklady i nadále plnit,“ říká Švagr.

Navíc uvedl, že kraje, samotná zdravotnická zařízení i ministerstva mají v současnosti stále ještě dostatečné zásoby. „Takže opravdu v tuhle chvíli podle mě platí to, že my jsme pojistkou, my jsme poslední železnou zásobou, kdyby přestal fungovat trh nebo běžné zásobování zdravotními ochrannými pomůckami,“ dodal.

SSHR má v tuto chvíli vypsané další zakázky. Navíc současný nouzový stav činnost správě ještě ulehčuje, protože nové zakázky může vypisovat ve výrazně jednodušším režimu, například přímým zadáním.

Ceny teď rostou u pomůcek, které se nevyrábí v Česku

V březnu letošního roku panovala na světových trzích situace, kdy ceny ochranných pomůcek dramaticky rostly. Ani při vysokách cenách nebyla tehdy jistota, že materiál přijde v odpovídající kvalitě a včas. Současný stav ve světě Švagr nechce komentovat, ale zdůrazňuje, že na českém trhu je situace výrazně lepší.

„Je tady řada firem, které mají nové technologie, mají nově postavené výrobní linky a dodávají. A samozřejmě oproti jaru se firmy také předzásobily materiálem,“ konstatuje.

Otázkou ale nadále zůstává, jaký bude další vývoj. „V tuto chvíli tuhle chvíli už v našich zakázkách pociťujeme, že opět světový trh začíná hrát důležitou roli z hlediska růstu cen,“ konstatuje.

V zakázkách, které správa nyní vypisuje, rostou podle něho ceny především u těch výrobků, které se nevyrábí v Česku. „Například ochranné rukavice, ty se tady prakticky nevyrábí,“ konkretizoval.