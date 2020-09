Elektrická Škoda Citigoe je vyprodaná, už ji nejde objednat

„Předpokládáme, že obliba elektrifikovaných vozů nadále poroste,“ uvedl ředitel českého zastoupení Jiří Maláček.

U Superbu v současnosti připadá 12 procent nově registrovaných vozů na plug-in hybridní iV. U modelu Octavia zaujímá každoročně kolem pěti procent nově registrovaných vozů verze G-TEC na zemní plyn.

Málo míst k nabíjení, vysoká cena

Elektromobilů nebo takzvaných hybridů v Česku neustále přibývá, ve srovnání s ostatními evropskými státy je však země výrazně pozadu. Problém je zejména v tom, že chybí dobíjecí stanice, kterých je v Česku něco přes čtyři sta. A zákazníky odrazuje i vyšší cena.

Ministerstvo dopravy už ale na začátku září oznámilo, že dá na jejich výstavbu šedesát milionů korun z evropských peněz. Do tří let by jich mohlo být v Česku minimálně osm set. Do budování sítě dobíjecích stanic se chce v Evropě zapojit i Škodovka.

„Předpokládáme, že bychom každý rok měli být schopni zprovoznit nových osmdesát až sto dobíjecích stanic. To znamená dostáváme se teď do fáze intenzivnější výstavby,“ uvedl nedávno manažer útvaru čisté technologie společnosti ČEZ Tomáš Chmelík.