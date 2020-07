Antivirus pomohl zachránit každé čtvrté místo v soukromém sektoru, uvedla Maláčová

„Program Antivirus je nejlepší z vládních opatření. Má velký podíl na tom, že se daří držet zaměstnanost na velmi dobrých číslech,“ uvedla ministryně s tím, že ho pracovníci resortu připravili „na koleně“. Program v těchto dnech ocenili i zástupci Hospodářské komory a zaměstnavatelských svazů.

K 26. červnu evidovaly úřady práce podle údajů resortu 266 682 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ten den dosahovala 3,64 procenta. Statistiky za červen zveřejní úřad práce příští úterý.

Program Antivirus pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce srpna. V polovině prázdnin by vláda měla program vyhodnotit. Zároveň by měla dostat také údaje o vývoji ekonomiky. Podle toho bude rozhodovat o případném ukončení, nebo prodloužení. Podle odborů a zaměstnavatelů by měl program pokračovat. Připravuje se také návrh dlouhodobého kurzarbeitu, který by se dal využívat při propadu v krizi.

Ve firmách v Česku pracují více než tři miliony zaměstnanců.