Výroba vozidel letos klesne o 20 procent, odhadují zástupci automobilového průmyslu

Pandemie dosud způsobila pokles tržeb o 150 miliard korun, který se bude dále prohlubovat. Výroba se proti loňsku propadne přibližně o 20 procent, uvedli dále zástupci sdružení.

Výkonnost celého sektoru bude podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara výrazně ovlivněna nejen vývojem na zahraničních trzích, ale také podporou české vlády.

Firmy mimo jiné žádají prodloužení podpůrného programu Antivirus, a to pokud možno do data spuštění nového systémového řešení, tzv. kurzarbeitu. Důležité budou investice do digitalizace, automatizace a zavádění ekologických řešení.