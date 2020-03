Rusko není ochotné podpořit další snížení těžby ropy, napsal Reuters

Ve Vídni se koná dvoudenní schůzka ministrů OPEC, na které se jedná o snížení těžby. Ve čtvrtek jednal pouze kartel OPEC, v pátek se k němu připojili i zástupci dalších těžebních zemí, které stojí mimo kartel. Celá skupina se nazývá OPEC+. Do Vídně dopoledne přijel ruský ministr energetiky Alexandr Novak.

Ceny ropy v reakci na zprávu o odmítavém postoji Moskvy prohloubily propad. Severomořský Brent, který je považován za referenční typ ropy pro celý svět, odepisuje zhruba šest procent na 47 dolarů za barel.

Skupina OPEC+ teď omezuje těžbu asi o 2,1 milionu barelů denně, jejich dohoda platí do konce března. Toto snížení by podle ministrů mělo zůstat v platnosti až do konce roku, což prosazovala zejména Saúdská Arábie. Nově dohodnutých 1,5 milionu barelů by platilo nad rámec současných škrtů, a to až do června.

OPEC ve čtvrtek uvedl, že z navrhovaného objemu 1,5 milionu barelů by 500 tisíc barelů připadlo na země mimo OPEC. Celý plán je ale podmíněn souhlasem Ruska.