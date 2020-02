Zájem o dekorované sklo klesá. Sklárna v Květné bude propouštět

Jaroslav Zetka pracuje v leptací dílně 25 let. Při návštěvním dnu zájemcům ukazoval sto let starý stroj. Daleko raději by ale měl víc práce na současné lince, která ryje vzory do voskem obalených sklenic. „Hodně firem, i v zahraničí , si pořizuje svoje leptárny. Tím pádem nám klesá poptávka,“ poznamenal.

Pro podnik to není první problém v historii. Před 19 lety se skláři vzbouřili proti uzavření celé firmy: při rozdávání výpovědí je od manažerů musela oddělit zásahová jednotka. Mezi demonstranty byl tehdy i Marek Mikláš, současný ředitel. Dnes chce sklárně pomoci například prodejem skla přes internet, „tím, že budeme expedovat přímo sami.“

Přibližně 99 procent produkce sklárna vyváží. Trvalý zájem mají zákazníci z Evropy i zámoří o nedekorované nápojové sety. Ve zdobeném skle by výpadek ruského trhu mohli zmírnit noví zákazníci z Tuniska nebo Vietnamu.