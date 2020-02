Najít ztraceného psa nebo oznámit jeho nalezení by mělo být snazší. Veterináři spustili databázi

Na webu si teď mohou lidé zadat údaje o svém ztraceném psovi, včetně čísla čipu nebo tetování. Pokud někdo naopak psa najde, může podle čísla čipu, lokality nebo fotografie nález zveřejnit nebo se podívat po hledajícím majiteli. SVS bude kromě médií informace o nové databázi posílat městům a obcím.

Údaje o psech budou na webech uložené deset dní, potom se smažou. Pokud bude potřeba, do budoucna se lhůta může změnit. Semerád uvedl, že pokud zvíře vložené do databáze nalezených psů nebude mít čip, nepůjdou státní veterináři dohledávat jeho majitele, aby ho pokutovali. To ale bude platit pouze v případě, že se nezjistí případné týrání zvířete nebo jiný prohřešek.