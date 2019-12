Méně obětí leteckých nehod? Hlavně díky tomu, že na zemi zůstaly stroje Boeing 737 MAX, míní expert

„Může to znít strašidelně, ale obrovský pokles počtu mrtvých při leteckých haváriích lze připsat tomu, že v březnu musela zůstat na zemi všechna letadla Boeing 737 MAX,“ uvedl šéf JACDEC Jan-Arwed Richter. To, že po nehodě v Etiopii přestala tato letadla létat, podle něj zabránilo dalším katastrofám. „Bohužel to musím říci takto jednoznačně,“ dodal.

Loni zahynulo při leteckých neštěstích 559 lidí, letos to bylo skoro o polovinu méně. Menší počet obětí než letos napočítali letečtí experti jen v letech 2013 a 2017, kdy zemřelo 40 pasažérů.

„V roce 2019 dál sílí trend z posledních desetiletí, kdy při stále silnějším provozu kontinuálně klesá počet nehod. Znamená to, že bezpečnost leteckého provozu se celosvětově stále zlepšuje,“ komentoval statistiku Thomas Borchert z německého odborného magazínu Aero International.