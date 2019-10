Daňový balíček v ohrožení. Koalice je připravena jej protlačit i mimořádnou schůzí

Opozice: Jedině daň za daň

Opoziční strany se zvyšováním daní nesouhlasí. Vláda balíček obhajuje argumenty, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby a doporučují to i mezinárodní organizace. Podle opozice jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu.

„Výrazným způsobem vykrádá peněženky občanů a to v žádném případě nepodpoříme,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Místopředseda rozpočtového výboru za Piráty Mikuláš Ferjenčík pak soudí, že pokud vláda zvyšuje některé daně, měla by jiné daně snížit. Zejména by podle něho měla snížit zdanění práce, proto jeho strana navrhla u daňového balíčku zvýšení základní slevy na poplatníka.