Širé erozní lány minulostí? Dotace by zemědělci dostali jen na 30 hektarů jednolité plochy

Poblíž Lán vytvářejí odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) krajinu s prvky, které mají zajistit, aby půda odolala suchu i povodním. Projekt by měl být vzorem i pro jiná místa v ČR a Evropě. Vznikat začal loni v létě, hotovo by mohlo být tak za tři roky, řekl při červnovém představení projektu rektor ČZU Petr Sklenička.

Například v Asturu Straškov v Ústeckém kraji zatím dobrovolně sázeli například větrolamy. Šlo jim to ale pomaleji, než by chtěli. Kvůli byrokracii a vysokým nákladům. „Takovýto biopás o délce asi 1500 metrů stojí – nebo v tu dobu stál – přes milion korun,“ uvedl místní agronom Petr Novák.

Dělit pole ale brzy budou muset možná všichni.

„Uvažujeme, že to rozšíříme na celou republiku právě z toho důvodu, aby nedocházelo nejen k vodní erozi, nejen k větrné erozi, ale aby se zlepšila i biodiverzita,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Resort chce po diskusi se zemědělci podmínky případného celoplošného nařízení zveřejnit do konce roku. „Spíš než to všem zemědělcům nařídit, by bylo lepší to nechat na jejich rozhodnutí,“ domnívá se předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.