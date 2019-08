Letiště Praha hlásí méně zpožděných letů. Průměrná doba zpoždění klesla na 20 minut

„Zatímco loni v červenci bylo zpožděno 46 procent letů, letos to bylo 38 procent,“ potvrzuje mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Ve srovnání s loňskem ubylo letů, které nabraly zpoždění delší než tři hodiny. Například loni v červnu jich bylo 42, zatímco letos eviduje letiště 23 takových případů.

Kratší byla i průměrná doba, kterou cestující čekali na start – zatímco v loňském roce to bylo 28 minut, tak letos v červenci 21 minut.

Podobnou průměrnou dobu zpoždění hlásí také letiště v Ostravě (24 minut), nejdéle čekali 14. července cestující do Varny, když se let zpozdil o více než šest hodin. Kvůli technickým problémům totiž muselo být přistaveno nové letadlo.

Nejdelší průměrné zpoždění měli pasažéři v Brně, kde to bylo víc než třicet minut. Vůbec nejdéle čekali pasažéři mířící na Korfu, a to čtyři hodiny. Jeden let byl potom z technických důvodů zcela zrušen. Zrušené lety se dotkly ve velkém i letiště v Pardubicích. Tam ale žádné zpožděné lety v červenci nezaznamenali.

Méně letadel nad Českem

Důvodem kratších zpoždění je méně letadel ve vzduchu. To potvrzují i aktuální čísla Řízení letového provozu (ŘLP). Letos v červenci přeletělo přes Česko více než pětadevadesát tisíc strojů, což znamená pokles bezmála o dva a půl tisíce letadel.

„Hlavním důvodem je přetížený německý vzdušný prostor, kdy významná část provozu oblétává Česko jihem přes Balkán, nebo severní cestou přes Polsko,“ vysvětluje mluvčí ŘLP Richard Klíma.

Druhým důvodem jsou pak uzemněné letouny Boeing Max, kdy musely aerolinky část spojů zrušit. Některé cestující pak posadily do větších strojů, které letí s mezipřistáním. Například cestující letící na řeckou Krétu tak mohou mít mezipřistání na Korfu.