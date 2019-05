Obce zápolí s úklidem. Z úřadů práce získávají stále méně lidí

S plastovými pytli, napichovači na odpadky a za každého počasí. Do ulic Karviné chodí takto od začátku května uklízet i třicetiletá samoživitelka Michaela. „To byla podmínka, já bych to nešla dělat, ale musela jsem, jinak by mě vyhodili z evidence, to já si dovolit nemůžu,“ uvedla.

Nyní ve městě pomáhá v rámci veřejně prospěšných prací kolem padesátky lidí. Dříve jich bylo dvakrát tolik. Další se ale zatím získat nepodařilo. „Je to málo. Samozřejmě je to znát ve městě, protože nemůžeme lidi posílat všude, kde bychom je potřebovali na úklid města,“ uvedl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Podobnou situaci řeší i ve Zbraslavicích na Kutnohorsku. Obec nyní zaměstnává na úklid a údržbu pět lidí. Ale to nestačí. „Samy Zbraslavice jsou rozlehlé, a to pod ně patří ještě 14 osad. To zkrátka těch pět lidí nemůže zvládnout,“ řekl starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic (ODS). V minulosti jich bývalo i dvanáct.