Automobilky začínají připravovat nové bezpečnostní prvky. Asistent jízdy zaskočí za řidiče

Většina automobilek už nyní instaluje do vozů bezpečnostní asistenty. „Všechny máme. Ať je to hlídání jízdních pruhů, hlídání úrovně únavy. Samozřejmě není to součástí základní výbavy aut, ale bude-li legislativa něco takového vyžadovat, jsme připraveni tyto asistenty instalovat,“ uvedl mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk.

Podobně je tomu i u Škody Auto. „Již dnes nabízíme téměř všechny požadované asistenční systémy a bezpečnostní prvky uvedené v nové legislativě formou mimořádné výbavy pro většinu našich modelových řad,“ řekl její mluvčí Vítězslav Pelc.

Také produktový manažer Toyota Central Europe Czech Václav Zikmund uvedl, že firma nabízí bezpečnostní prvky už od základní výbavy.

Změny se budou týkat i dodávek, autobusů a nákladních automobilů.