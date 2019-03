Škoda Auto měla vloni rekordní tržby, zisk ale klesl. Investovala přes půl miliardy eur

Hospodaření firmy ovlivnily podle předsedy představenstva Bernharda Maiera vysoké investice do nových technologií, jako je elektromobilita a digitalizace (firma loni zvýšila investice o pětinu na 896 milionů eur).

„Díky našemu aktivnímu řízení cen a odbytu i díky důslednému managementu nákladů je Škoda i v neklidných vodách úspěšným podnikem, který trvale hospodaří se ziskem,“ uvedl člen představenstva za oblast financí Klaus-Dieter Schürmann.

„I v roce 2019 počítáme zejména na některých klíčových trzích se silným protivětrem. Abychom těmto negativním vlivům aktivně a cíleně čelili, zavedla společnost Škoda Auto už v prvním pololetí roku 2018 program, který bude při plném účinku od roku 2020 přinášet ročně úsporu ve výši 500 milionů eur,“ dodal Schürmann. Podle něj ale i přes úspory bude firma masivně investovat do elektrifikace modelové palety, nových řešení mobility a další internacionalizace podniku.

I když lze letos předpokládat postupné zmírnění nepříznivého vlivu přechodu na nová homologační kritéria, není podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy možné očekávat silnou vzpruhu automobilového segmentu v EU ani v případě Škody Auto.

„Je však třeba uvážit, že její prodeje v uplynulých letech lámaly rekord za rekordem a z dlouhodobého hlediska je její výkon bezpříkladně výborný. Čína přestává být stále rostoucím odbytištěm, ale budou to v příštích letech levné automobily čínských značek, které budou představovat sílící konkurenci evropským automobilkám, včetně Škody. Nelze navíc očekávat výrazný pokles dynamiky personálních nákladů, jelikož například v ČR mzdy i letos stále porostou nadprůměrným tempem, jen mírně slabším než loni,“ míní analytik.

Škodu táhne růst v Evropě, Číně i Rusku

Výrazný nárůst dodávek zákazníkům zaznamenala automobilka v Evropě (4,9 procenta) a na růstových trzích v Číně (4,9 procenta) a Rusku (30,7 procenta). Hlavními motory růstu jsou nadále SUV modely Kodiaq a Karoq, bestsellerem značky zůstává Škoda Octavia s celosvětovým prodejem 388 200 aut.

S 341 tisíci dodanými vozy zákazníkům je Čína nadále celosvětově nejvýznamnějším trhem značky. V Německu, na největším evropském trhu a zároveň druhém největším trhu značky, zaznamenala automobilka 176 600 dodaných vozů, což v porovnání s minulým rokem představuje nárůst o 1,9 procenta. Na domácím českém trhu dodala Škoda zákazníkům 93 600 vozů.

Její celosvětová produkce má vzrůst do poloviny příštího desetiletí na dva miliony aut. V budoucnu by se ale kvůli větší efektivitě měl snížit počet kombinací nasazovaných motorů a převodovek i množství stupňů výbavy. Maier také uvedl, že vzhledem k nutným investicím do nových technologií individuální mobilita podraží.

Do tří let bude více než třetina modelů Škody elektrifikovaných

Škoda Auto investovala loni více než 500 milionů eur (asi 12,8 miliard korun) do svých českých závodů. V příštích čtyřech letech investuje dvě miliardy eur (asi 51,2 miliardy korun) do elektromobility a nových řešení mobility.

V letošním roce přijde automobilka s novým modelem Scala, který nahradí Rapid. Přijde také přepracovaný Superb včetně hybridní verze nebo elektrické Citigo. Škoda rovněž převzala vývoj nové generace VW Passat a spolu s novou generací Superbu jej začne vyrábět v Kvasinách v roce 2023. V příštích měsících by se také mělo rozhodnout o lokalitě pro výstavbu nového závodu pro značky koncernu VW v Evropě.

V loňském roce směřovaly investice například do nové lakovny v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi nebo do výkonnějších datových center. Do konce roku 2022 představí automobilka více než tři desítky nových modelů, víc než deset z nich částečně nebo plně elektrifikovaných.

Podle předsedy představenstva Maiera chce Škoda snížit objem emisí jejích vozidel mezi lety 2015 a 2025 o 30 procent, právě proto je nutná transformace na elektromobily.