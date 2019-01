Zemědělská půda v Česku poprvé zlevňuje a zároveň dlouhodobě rychle ubývá

Petr Hanák ze Zemědělské společnosti Písková Lhota hospodaří v Polabí na téměř pěti tisících hektarech. Nejčastěji pěstuje obilí, kukuřici a brambory. „Když jsme začali před patnácti, dvaceti lety hospodařit, tak se tady ty pozemky prodávaly za šest, sedm, osm korun na čtvereční metr. Tehdy nám lidé volali, jestli to nechceme koupit,“ vzpomíná.

Ve velkém kdysi kupoval půdu předseda představenstva Agrodružstva Lhoty pod Libčany Pavel Veselý. Vložil ji do společnosti, které nyní šéfuje. „Loni jsme koupili asi deset hektarů. Předtím to byly desítky a v těch nejlepších letech se to blížilo ke stovce,“ uvedl.

Koncem loňského roku se hektar zemědělské půdy prodával v průměru zhruba za 240 tisíc. Před čtvrt stoletím to přitom bylo necelých 20 tisíc.