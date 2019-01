Osmina společností v Česku má pouze virtuální sídlo. Mnohdy se jedná o ty nejproblémovější

Fakt, že společnost nemá standardní sídlo, může být pro její obchodní partnery varovným signálem. „Obecně lze říci, že zákazníci a obchodní partneři by měli být vůči společnostem sídlícím na virtuálních adresách ostražití a prověřit si je více do hloubky. Poctivé společnosti sídlící na virtuálních adresách by však měly více dbát na to, v jaké společnosti se nacházejí a jak to může ovlivnit jejich obraz u obchodních partnerů či zákazníků,“ varuje Cikler.