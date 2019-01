Na kotlíkové dotace půjde 3,125 miliardy korun. Topení uhlím ale podporu nedostane

Na tepelná čerpadla a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva lze získat nejvyšší částku, resort poskytne podporu až 80 procent. Na kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva dá úřad až sto tisíc korun. Na plynový kotel přispěje částkou maximálně 95 tisíc korun, výše podpory činí 75 procent.

Dotace lze využít nejen na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. V případě kombinace kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám lze také získat motivační bonus až dvacet tisíc korun.

Kraje musí Státnímu fondu životního prostředí poslat žádost o dotaci do 29. března. Nejpozději do konce září musí vyhlásit výzvy pro občany a do konce října spustit příjem žádostí. Některé kraje ale podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) avizují, že stihnou začít s přijímáním žádostí na přelomu jara a léta, například Moravskoslezský, Středočeský či Karlovarský.