Policisté mají šanci na vyšší růst platů, těšit se můžou i na nové vrtulníky

Platy v policii mají od příštího roku vzrůst o osm procent, přičemž šest má jít do rizikového příspěvku a dvě procenta do tarifů. Podle lidovců by však platy policistů mohly vzrůst ještě víc, navrhují o 10 procent.

„Pozměňovací návrh, který zvyšuje platy policistů, mám připravený,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Reakce ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není odmítavá. „Kdyby platy stouply o více než osm procent, tak bych se nebránil,“ uvedl.