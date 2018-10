Do bankovní rady ČNB jmenuje Zeman Babišova poradce Michla

Členem bankovní rady ČNB jmenuje prezident Miloš Zeman ekonoma Aleše Michla, který je poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident to řekl v televizi Barrandov. S koncem listopadu končí funkční období dvojici viceguvernérů Mojmíru Hamplovi a Vladimíru Tomšíkovi. Druhého kandidáta do rady Zeman zatím neuvedl. Do funkce nové členy jmenuje 21. listopadu.