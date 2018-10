Plán na rozšíření mýtného na silnice 1. třídy se mění. Průjezd může být dál bez poplatku

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) by měla být nastavena nulová sazba na úsecích silnic 1. třídy, kde si samosprávy mýto nepřejí. Nemuselo by se to ale týkat všech úseků, protože část obcí a krajů chce pomocí mýta na svém území omezit tranzitní dopravu, kdy se řidiči vyhýbají zpoplatněným dálnicím.

Přesnou podobu poplatků na silnicích 1. třídy zatím ministerstvo nepředstavilo, o návrhu bude dál jednat se zástupci krajů a obcí. Ťok chce ovšem navrhnout vládě nulovou sazbu na vybraných úsecích alespoň na dobu mandátu současné vlády.