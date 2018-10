Slováky láká do Čech především větší šance na dobrou práci, ale i pivo

Více pracovních příležitostí, lepší plat a vyšší životní standard – to jsou tři hlavní důvody, proč zejména mladí Slováci míří do Česka. Doma jim vadí především to, že slovenský trh práce zatěžuje takzvané „rodinkárstvo“, tedy pocit, že bez známosti nemají na zajímavou práci šanci. V zahraničí pak hledají mimo jiné i férovější přístup. Ukazuje to průzkum společnosti Proudly mezi více než sedmi sty Slováky, kteří pracují a žijí v Česku.