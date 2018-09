Dotace nově půjdou i na proměnu zchátralých areálů JZD

„Podařilo se nám vyjednat rekordní rozpočet, proto jsme se snažili z obcí vytěžit to, co skutečně potřebují. Rozšířili jsme nejen oblasti podpory, ale nově se budou moci o dotace ucházet také obce a města, které mají více než tři tisíce obyvatel, zejména pak ve vztahu k místním komunikacím a sportovní infrastruktuře,“ informovala Dostálová.

Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.

Co je to brownfield

„Když se bavíte s obcemi, tak pro ně je levnější stavět na zelené louce. Pro nás ale není vysídlování center žádoucí z pohledu regionálního rozvoje. Kolikrát se jedná o památkově chráněné objekty, které obec vyloženě hyzdí. Ale ty obce nemají peníze na to, aby je předělaly,“ vysvětlila ministryně.

Na program bude vyčleněno 400 milionů korun, maximální dotace na projekt je 30 milionů. Obce do tří tisíc obyvatel mohou získat až 70 procent uznatelných nákladů, od tří do deseti tisíc obyvatel je to 60 procent a města nad deset tisíc obyvatel s výjimkou statutárních obdrží nejvýše polovinu.

„Obce tam mohou dělat jakékoliv nepodnikatelské využití s výjimkou bytové politiky. Mohou tam postavit třeba kulturní domy nebo to zdemolovat a udělat tam veřejné parkoviště. Komerční část tam může být do 20 procent projektu,“ dodala Dostálová. Pozemek musí být ve vlastnictví obce. Dotace se bude částečně vztahovat také na výkup takového pozemku.