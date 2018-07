Česká měna obíhá hranici 26 korun za euro. Navzdory kroku ČNB se stále drží slabší pozice

„Koruna se nechová tak, jak by podle teorie měla. Důvodem je to, že investoři jsou velmi nervózní ohledně vývoje ve světě. Oslabují všechny středoevropské měny a je to dáno tím, že investoři opouštějí náš region,“ uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Podle prognózy centrální banky by se koruna měla v tuto chvíli pohybovat nad 25 korunami za euro. Pokud česká měna neposílí, je ve hře další zvyšování úrokových sazeb. „Pokud by se ukázalo, že koruna zůstane do srpna na slabých hodnotách, tak v tu chvíli předpokládám, že Česká národní banka bude opět zvyšovat úrokové sazby,“ míní Pikora.

To by mohlo posílit korunu, zároveň by to ale znamenalo třeba další zdražování hypoték. Od základní úrokové sazby se totiž odvíjí, za kolik banky půjčují svým klientům.