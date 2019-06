Rozhodčí doložky v nemilosti. Už teď mohou vést k zastavení exekuce

Věřitelé se obávají i komplikací s předáváním agendy. „Pokud by to měl být masivnější jev zejména z pohledu toho, že by zanikaly nebo se zavíraly exekutorské úřady, tak by to bylo velmi nepříjemné,“ podotýká prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Po patnácti letech například končí liberecká exekutorka Soňa Karasová. „Důvodem je dlouhodobá frustrace z vývoje exekutorské profese… (Současná vláda) přistupuje k likvidaci (exekutorů) snížením exekutorského tarifu,“ stojí v jejím prohlášení. Končit chtějí i další, komora doteď eviduje 12 exekutorů, což je několikanásobně vyšší číslo než loni.

Začátkem října však ministr spravedlnosti Robert Pelikán uvedl, že neví o žádném exekutorovi, který by končil kvůli plánovanému snížení tarifu. „Každoročně nám končí nějaký počet exekutorů a je nahrazován novými,“ řekl. Vyhláška, která snižuje exekutorům odměny, je už po vypořádání připomínek i ostatních resortů. Teď míří na legislativní radu vlády.