Cenu Michala Velíška dostal David Studnica, který zachránil dva lidi z hořící budovy

Dvaapadesátiletý zpěvák Michal Hrůza v dubnu přemohl mladíka, který předtím v Praze na ulici bezdůvodně napadl jeho ženu. Muže zalehl a držel až do příjezdu policistů. Ukázalo se, že útočník dříve bez jakékoliv příčiny napadl v okolí dvě děti a další čtyři ženy, které udeřil pěstí do tváře. V batohu měl čtyři nože.

Představili i dětské hrdiny

Organizátoři ankety, kterými jsou Nadace ADRA a televize Nova, na ceremoniálu v rezidenci primátora hlavního města Prahy představili také počiny nominovaných dětských hrdinů. Třeba drobného jedenáctiletého Davida z Třeboňska, který o prázdninách bez zaváhání pomohl muži tonoucímu v rybníce. Devítiletá Eliška z Blanenska zase zavoláním na tísňovou linku a dodržováním pokynů dispečerky zachránila život svojí mamince, kterou doma postihla mozková mrtvice. Její čtrnáctiletá jmenovkyně z Chrudimska přispěchala na pomoc seniorovi, jenž zkolaboval na ulici při vlně veder. Na rozdíl od přihlížejících dospělých si počínala racionálně a zahájila srdeční masáž, kterou ji naučil strýc – hasič.

Cílem morálního ocenění je boj proti lidské lhostejnosti a vyzdvižení počínání lidí, kteří se v kritické situaci zachovali příkladně. Anketa nese jméno střihače televize Nova, kterého v roce 2005 zastřelil v parku v centru Prahy recidivista poté, co se Velíšek zastal obtěžované studentky. Ocenění získávají lidé, kteří pomohli zachránit život druhého člověka, ačkoliv nejsou profesí záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři.

Hrdiny ze svého okolí může veřejnost nominovat celoročně. Nominační výbor pak z obdržených návrhů vybírá finalisty, o nichž následně lidé hlasují na internetu. Ve výboru zasedá vedle zástupců policie, hasičů či záchranářů i Velíškova manželka a dívka, které svým zásahem zachránil život.

Za 18 let trvání projektu přihlásila veřejnost do ankety 1161 různých činů náhodných zachránců. Třetina se týkala poskytnutí první pomoci. Nejmladšímu nominovanému bylo 3,5 roku, nejstaršímu 88 let. Čtyři finalisté ceny dostali od prezidenta státní vyznamenání za hrdinství, z toho dva in memoriam. Další finalisté získali ocenění i v anketě Zlatý záchranářský kříž.