Dana Drábová zůstane šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Výběrové řízení na předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vyhlásila vláda na konci srpna. Vypsání výběrových řízení vychází z nedávné novely služebního zákona, podle níž je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Podle serveru se do řízení přihlásila jediná uchazečka.

Stát v létě vyhlásil výběrová řízení také na další šéfy státních úřadů, například na předsedu Správy státních hmotných rezerv (SSHR), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Puncovního úřadu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k těmto řízením ČTK řeklo, že se na místa na začátku října uskutečnily pohovory. „Ministerstvo předloží návrh materiálů do vlády na jmenování nejvhodnějších úspěšných žadatelů. Pokud bude vláda mít prostor v programu, mohlo by být rozhodnuto do konce října, případně začátkem listopadu. Po odeslání materiálů do vlády bude možné uvést úspěšné žadatele,“ sdělila Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.