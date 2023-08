Letadlo v nouzi vypustilo většinu paliva nad Českem, potvrdila německá letová služba

Otterbeinová dále sdělila, že palivo letoun vypouštěl nad Českem i nad Německem. „Přesně to může říct jen pilot,“ uvedla mluvčí DFS. „Já mám informace o vypouštění mezi Drážďany a Brnem. Téměř vše bylo vypuštěno při návratu nad Českem a menší množství nad Saskem. Letadlo poté přistálo v Lipsku/Halle. Celkem to bylo 110 tun kerosinu,“ doplnila.

Mluvčí DFS se vyjádřila i k nejasnostem informací v médiích o tom, kde pilot palivo vypustil. „Bavíme se tady o komunikaci přes několik prostředníků. Pilot to řekl pracovníkům řízení letového provozu, kteří to nahlásili našim expertům a ti to zase poskytli mně. A já to zase říkám dále novinářům. Kde byl kerosin vypouštěn, ví jen pilot,“ řekla.

České Řízení letového provozu ve čtvrtek na síti X uvedlo, že událost se stala v pondělí a „byla vyřešena v souladu se stanovenými bezpečnostními postupy“.

Takzvaný „fuel dumping“, tedy upouštění paliva za letu, je povolen jen v nouzových situacích. Podle mluvčího ŘLP Richarda Klímy platí přísná pravidla pro to, kde mohou letadla za letu palivo vypouštět. „Jsou velmi omezená místa, kde se to smí,“ uvedl.

Podle informační příručky ŘLP je vypouštění paliva v českém vzdušném prostoru možné provádět pouze na základě povolení příslušného stanoviště Řízení letového provozu, přičemž letadlo musí být ve výšce minimálně 1850 metrů. „Ve všech případech musí být příslušnému stanovišti Řízení letového provozu oznámen začátek, konec a důvod vypouštění paliva,“ stojí v příručce.