Vinohradská nemocnice podala trestní oznámení na Peterkovou. Žena tvrdila, že se ji pokusili otrávit

„Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podala dne 7. července 2023 k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy,“ uvedla nemocnice v prohlášení na svém webu. Informaci České televizi potvrdila také mluvčí špitálu Tereza Romanová.

„Paní J. P., která byla převezena dne 7. 6. 2023 Zdravotnickou záchrannou službou z Justičního areálu Na Míčankách v Praze 10 do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k poskytnutí zdravotní péče, se následně veřejně, a to i prostřednictvím sociálních sítí, vyjadřovala v tom smyslu, že údajně ji měla poskytovaná zdravotní péče ohrožovat na životě, případně zdraví,“ vysvětlila důvod podání trestního oznámení nemocnice.

Peterková v červnu na sociální sítí mluvila o tom, že se ji v nemocnici snažili otrávit. „Nevím, co do mě v té nemocnici naprali. Dostala jsem pět infuzí,“ řekla ve videu Peterková a pokračovala: „Nevím, čím se mě tam pokusili otrávit, nevím, co ve mně je.“