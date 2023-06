Český kvas slaví mezinárodní úspěch. Jeden vzorek experti uchovají v prestižní knihovně

Oceněná pekárna peče z kvasu už sedm let. Do takzvané kvasové knihovny v jihovýchodní Belgii se její kvas nyní dostal jako první z Česka. Analýza mimo jiné zjistila, že obsahuje jedinečnou kvasinku, která tu v žádném dalším vzorku zachycena nebyla.

Zástupci pekárny zařazení do knihovny oceňují a zmiňují, že jde o uznání tradičního řemesla. „Jako východní Evropa se stále cítíme tak trochu méněcenní a tím, že se dostaneme do této společnosti, je to pro nás skvělé uznání toho, že děláme práci dobře,“ uvedl majitel pekárny Richard Kabát.

V belgické knihovně uchovávají celkem 140 vzorků ze třiceti zemí. Největší zastoupení mají Italové, Američané, Francouzi a Španělé. Každý jeden kvásek je unikátní – složením, vzhledem, chutí, vůní. Každý jeden tu uchovávají v potřebné teplotě a takzvaně krmí podle původního receptu.

Základem pro stále populárnější způsob pečení je voda a kvalitní žitná mouka. Kvasový chléb má podle odborníků lepší chuť, víc živin a je lépe stravitelný. Kvas se k pečení chleba používal od starověku. Přestože v 19. století ho vytlačily průmyslově vyráběné kvasnice, v posledních letech znovu ožívá.