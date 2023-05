Nákup ojetého auta může zkomplikovat exekuce. Ministerstvo chystá kroky, aby řidiči o riziku věděli

Exekutora proto kontaktovali. „Přítel zjistil, že to, co nám říkali předchozí majitelé, vůbec není pravda, že o tom vůbec nevěděli, že by bylo auto v exekuci. Dostali ten samý dopis už před dvěma lety,“ poznamenala Škopcová.

Informaci, že je součástí exekučního řízení se pár nedozvěděl ani při přepisu vozidla. Auto jim teď exekutor zabavil a v květnu by mělo jít do aukce. „Pro nás by to samozřejmě znamenalo znova si odkoupit vůz za tu samou cenu ne-li vyšší,“ sdělila žena.

Evidence exekucí

Než lidé auto koupí, měli by si jeho majitele nejdříve prověřit v evidenci exekucí. Registr vozidel totiž informace o exekučním řízení nemusí obsahovat a je do něj i limitovaný přístup.

„Informace o tom, že to auto je v exekuci, existuje. Jde jenom o to, aby se to propojilo z registru exekucí do registru vozidel. Já už jsem před půl rokem v této věci interpeloval ministra dopravy,“ upozornil místopředseda sněmovního výboru pro problematiku exekucí a insolvencí Patrik Nacher (za ANO).

„Dáváme dohromady požadavek, aby informace z nového centrálního registru exekucí bylo možné převzít do našeho registru vozidel tak, aby se na to ti, kteří si budou pořizovat vozidlo, mohli podívat,“ upřesnil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Auto je žádoucí prověřit i v případě, že je z autobazaru. Pokud někdo i přesto auto v zástavě koupí, může pak požádat o jeho vyloučení z exekuce. Nebo vymáhat škodu na původním majiteli. Zdeňka Škopcová s partnerem navíc podali i trestní oznámení.