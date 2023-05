Recidivista dostal doživotí za brutální vraždu kamarádky

Muž podle obžaloby loni 3. a 4. února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku napadl svou o devět let starší kamarádku opakovanými údery do různých částí těla. Také ji rdousil a kopal. Poté oběť odvezl do nedalekého Rumburka na polní cestu a polil ji benzinem.

Oběť se podle státního zástupce nejméně jednou benzinu nadechla. Muž ji poté podle obžaloby zapálil. Žena zemřela 4. února v důsledku udušení.

Opakované trestné činy

Muž byl už v roce 2000 pravomocně odsouzen za pokus o vraždu a znásilnění na dvanáct let. V roce 2009 byl podmíněně propuštěn. Kalina byl navíc před několika lety souzen za napadení dalších dvou žen. Obžalovaný, který je od zadržení ve vazbě, před soudem vinu odmítl.

Podle státního zástupce byla žena zavražděna zvlášť zavrženíhodným způsobem. Navíc byl Kalina již ve vězení a také se léčil kvůli sexuální deviaci. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný je nebezpečný pro společnost.

Obhajoba namítla, že v době řízení nebyl proveden žádný přímý důkaz. Podle ní navíc nelze vyloučit určitou manipulaci s důkazy. Vyšetřovatelé třeba vyfotili pneumatiku z Kalinova vozidla, nicméně pneumatika nebyla vyfocena na jeho vozidle, byla z auta sundaná.