Cestujte levněji, lákají České dráhy policisty. Za to mají pomáhat průvodčím při konfliktech

Policisté si mohou od začátku března zakoupit aplikaci pro zlevněné jízdenky do vlaků Českých drah (ČD) za poloviční cenu. Za to mají být připraveni zasáhnout proti agresivním pasažérům. Projekt má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zrychlení řešení případných incidentů. Průvodčí by díky aplikaci věděli, jestli je ve vlaku policista, a mohli by si jej přivolat na pomoc. Dosud využilo možnost nákupu zlevněné aplikace 230 policistů.