Investigativní novinář není muž v baloňáku, většina práce se odehrává u počítače, říká Holcová

Cesta Pavly Holcové k investigativní žurnalistice začala před lety v jednom baru v Havaně. Tehdy pracovala pro Člověka v tísni v programu, který podporoval nezávislé novináře na Kubě. Na skleničku si toho večera zašla s uznávaným investigativním novinářem Paulem Radu. Všimli si tam postaršího muže v doprovodu mladé atraktivní Kubánky.

„Byla velmi pěstěná, což tehdy na Kubě nebylo jednoduché. Paula to zaujalo a řekl, že musíme zjistit, kdo je ten pán. Pozvali jsme je na drink. Ukázalo se, že ten muž pašuje součástky k vojenským letounům na Kubu a deklaruje je jako součástky traktorů nebo dalších zemědělských strojů,“ popisuje Holcová. „Někdy mezi třetí a pátou ranní nás přišla kubánská policie zatknout.“

Chvíle nejistoty ve vězení vyplňovali Holcová a Radu povídáním o práci. „Nikdo nám neřekl, proč nás zadrželi, a tak jsme se bavili o projektech, na kterých Paul pracoval. To byl ten okamžik, kdy jsem se rozhodla, že chci na mezinárodních novinářských projektech pracovat taky,“ vysvětluje Holcová.

Ve svém stávajícím zaměstnání byla Holcová spokojená, trvalo tak ještě nějakou dobu, než se definitivně rozhodla pro změnu. „V Česku ale nebylo médium, které by se mezinárodním kauzám věnovalo,“ vzpomíná novinářka na rok 2012. A proto musela jedno takové vybudovat.

Jsme víc přátelé než kolegové

Ačkoliv měla Holcová vystudovanou žurnalistiku, investigativu se učila od základů. „Musela jsem se naučit spoustu věcí, od čtení finančních závěrek přes práci s maltským registrem lodí až po fungování balkánských organizovaných zločineckých skupin,“ vypočítává Holcová a dodává, že na začátku se musela vyrovnat také s tím, že neměli žádné financování. Vedle zakládání Českého centra pro investigativní žurnalistiku si tak držela ještě druhou práci v IT firmě. „Motivací pro mě bylo vědění. Navíc samostudium bylo nesmírně zábavné,“ objasňuje, co bylo v té době jejím hnacím motorem. Pomáhali jí také investigativní novináři ze zahraničí.

Jsou to právě pevné vazby mezi kolegy, které jsou pro investigativní novinařinu podle Holcové charakteristické. „Jsme daleko víc přátelé než kolegové a naprosto si věříme. Nejde jenom o to, že by někdo mohl něco vydat dřív, ukrást nějaká data. Věříme si, protože velmi často naše životy závisí na rozhodnutí těch druhých.“ I tak se ale Holcová při své práci nevyhne pocitům strachu. „Nejsem psychopat, abych neměla strach. Mám strach o lidi, kteří jsou mi blízcí. Mám strach o kolegy,“ přiznává.