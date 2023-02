Bývalý manažer Strabagu čelí obžalobě kvůli rekonstrukci historické části Děčína

„Ve věci byla Okresnímu soudu v Děčíně dne 14. 2. 2023 podána obžaloba na jednu fyzickou osobu pro organizátorství zločinu podvodu,“ uvedl okresní státní zástupce Lukáš Otipka. Podle informací ČT jde o bývalého oblastního manažera stavební firmy Strabag.

Případ se týká obnovy historické části Děčín-Podmokly. Smlouvu na úpravy několika ulic podepsalo město se Strabagem v roce 2017. Stavební práce za 54 milionů měly být původně dokončeny v květnu roku 2019. Podle děčínského magistrátu ale firma stavbu svévolně měnila a některé návrhy, které Strabag předkládal, byly v rozporu se zákonem. Město se proto rozhodlo smlouvu počátkem roku 2021 vypovědět. Podle radnice firma v rozporu s objednávkou postupovala například při rekonstrukci chodníků.

Stíhání čelil i Strabag, který ale se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Na začátku února ji pak schválil děčínský soud. Společnost musí zaplatit peněžitý trest 1,5 milionu korun a zveřejnit odsuzující rozsudek v regionálním tisku. Vzniklou škodu městu ve výši 2,8 milionu korun už firma dříve uhradila.

Revitalizace městské čtvrti začala ještě za předchozího vedení města v roce 2018. Opravy byly rozdělené do několika etap. Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele už v roce 2019. Státní zástupce obžaloval tři lidi za to, že svým jednáním způsobili městu dvoumilionovou škodu, když schválili fakturaci práce a materiálu, které nikdo nedodal. Případem se zabývá děčínský okresní soud. Strabag a jejího bývalého zaměstnance policie obvinila loni v létě, upozornil na to Deník N.