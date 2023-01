V Česku stále chybí jednotný rejstřík psů. Majitelé je přitom musí povinně čipovat už tři roky

Pes Brick se dostal do jihlavského útulku mezi svátky. Jestli byl nevhodným dárkem, nebo má někde nešťastného majitele, kterému se zatoulal, lze zjistit těžko. „Tento pejsek je bez čipu, pak jsou psi, kteří čip mají, ale nejsou bohužel registrovaní, takže to je k ničemu. Je to tak jeden z deseti, který je zapsaný v nějakém registru,“ řekla vedoucí městského útulku v Jihlavě Kateřina Škarková.

Za neočipování psa může jeho majitel dostat pokutu až padesát tisíc korun, start centrálního rejstříku se ale dál posouvá. Měl být už v lednu 2022, termín se posunul kvůli zpožděné novele zákona. Komora veterinárních lékařů teprve spouští výběrové řízení.

„Celé řízení musí projít i schvalovacím procesem ministerstva vnitra, v tuto chvíli nejsme schopni ani odhadnout, kdy dojde ke spuštění databáze,“ řekla prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Petra Šinová.