Doba bude těžká, ale dá se přežít, říká nový šéf Národní sportovní agentury Šebek

Podotkl, že sport má dlouhodobě problémy. „Máme za sebou covidovou ránu, kdy se dlouhou dobu nesportovalo. Bylo to fatální a promítlo se to jak do soutěží, tak i výkonnosti a dovednosti dětí. Přerušení způsobilo, že řada dětí se do sportovních klubů nevrátila,“ podotkl Šebek.

Na český sport aktuálně dopadá energetická krize. Až v polovině listopadu sportovní organizace získaly na letošek na energie 385 milionů korun, které NSA nyní musí rychle vyplatit. Šebek uvedl, že by to agentura ve zrychleném režimu měla stihnout a peníze poslat v posledních dnech letošního roku. „Zpracováváme stovky žádostí denně,“ uvedl s tím, že celkem agentura obdržela 2400 žádostí a přes polovinu jich je již zpracovaných.

Víc peněz z komerční sféry

Uvedl, že by měla být rovněž na stole diskuse o tom, jak dostat více peněz do sportu i z komerční sféry. „Aby pro komerční sféru bylo výhodnější sport podporovat. Aby měly firmy motivaci. Teď je podpora prioritně na profesionální a divácky atraktivní sporty a myslím si, že by bylo dobré, kdyby zájem komerční sféry o podporu byl i v případě dětí, mládeže, o sportování široké veřejnosti.“

Možností podle něj může být určitý princip kolektivní odpovědnosti, který byl součástí některých výběrových řízení, tedy že pokud by firma chtěla získat veřejnou zakázku, musela by prokázat, že dává peníze na sport. „Není povinnost, ale pokud chci obchodovat – se státem, s municipalitou – měl by to být i zájem těch společností,“ řekl.

Šebek rovněž zmínil, že by se mezi sporty měly určit ty, které by při financování měly prioritu. Pokud podle něj chce český sport dosahovat mezinárodních úspěchů, tak se musí zkrátka vybrat.

„Svět nám v mnohých disciplínách utíká, podporou, zázemím, tréninkovými metodami – my si musíme jednoznačně říct, že nejsme schopni dosahovat ve všech sportech těchto výsledků. Měli bychom diskusí dojít k tomu, kolik těch sportů bude, které to budou a které budou mít větší podporu,“ uvedl a zdůraznil, že by to však nemělo být na úkor stávající podpory menších svazů.

Prioritizované sporty

Zmínil, že to nesmí být ex post, ale měly by se nastavit podmínky. „Říct si v rámci sportovního hnutí, jde o diskusi v rámci České unie sportu, Českého olympijského výboru se sportovními svazy o tom, jaké mají být parametry, měly by být nastaveny dlouho dopředu,“ vysvětlil a dodal, že by mohlo jít o dva olympijské cykly. „Vyhodnocovat to tak, aby byl tlak na sporty, že pokud ty podmínky budou mít, tak aby dosahovaly výsledků.“

Podle Šebka nemusí být parametry nastaveny pořád stejně, ale měla by tam být například reálná šance uspět, tradice, infrastruktura či členská základna. „NSA v současné době přijímá žádosti sportovních svazů, kterých je 127. Představa, že Česko bude zabezpečovat na vysoké úrovni 127 sportů, když stále přibývají nové disciplíny, to je slepá ulička.“

V souvislosti například s úspěchy rychlobruslařky Martiny Sáblíkové uvedl, že jde o další podnět k diskusi. „Je potřeba si říct a zamyslet se nad tím, že naše hvězdné sportovkyně mnohdy nebyly výsledkem systému, ale vlastní cesty, kterou si zvolily. (…) Ten systém by měl produkovat ty úspěšné sportovce. Nejsou to výsledky systému, ale výsledky nadšení, příběhů a podpory rodin.“

Podotkl, že by uvítal, kdyby konání agentury bylo předvídatelné. „Aby bylo jasné, co chceme od svazu, klubů, jestli prioritou bude počet sportovců, nebo medaile,“