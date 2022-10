České dráhy neuspěly se žalobou na podjatost rozhodce ve sporu se Škodou Transportation

Nejvyšší soud vrátil případ na Městský soud do Prahy, protože uznal námitku Českých drah, že justice chybovala, když se odmítla zabývat údajnou podjatostí jednoho z rozhodců.

Zamítnutí žaloby

Odvolala se i na rozhodnutí Nejvyššího soudu, v nichž se například uvádí, že důvod pochybovat o nepodjatosti rozhodce je dán, je-li objektivní skutečnost, která vzbuzuje pochybnosti.

„A pokud soud v tomto případě posuzuje všechny okolnosti, tak nemá za to, že by byl naplněn předpoklad, že by zde byly důvodné pochybnosti o podjatosti rozhodce. I tuto námitku shledává jako nedůvodnou směrem ke zrušení rozhodčího nálezu, tudíž žalobu jakožto takovou v plném rozsahu zamítl,“ řekla soudkyně Jana Přibylová.

Národní dopravce si u Škody objednal dvacet lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy korun. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy korun.

Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a požadovaly u soudu jeho zrušení. Pražský městský soud uznal rozhodnutí arbitráže za platné. Dráhy poté uplatnily řadu právních argumentů, včetně údajné podjatosti rozhodce, ale vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že pokud o námitce podjatosti negativně rozhodlo předsednictvo rozhodčího soudu, nelze ji znovu přezkoumávat v řízení o žalobě před obecnými soudy. Pokud se České dráhy odvolají, bude případ znovu řešit vrchní soud.